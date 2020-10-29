Москва, , 15:13 — REGNUM Бывший игрок и тренер сборной СССР по футболу Анатолий Бышовец поделился мнением о результатах российских клубов в текущем сезоне еврокубков. Об этом 29 октября сообщает телекомпания «Новый Век».

«Странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата», — сказал Бышовец.

По его словам, можно только сделать скидку «Краснодару», у которого сохраняется целостность игры в еврокубках. Кроме того, поставленная игра есть у ЦСКА, несмотря на то, что они выступают в Лиге Европы.

Напомним, 28 и 29 октября три российских клуба провели свои матчи в Лиге чемпионов. «Локомотив» уступил «Баварии» (1:2), «Краснодар» проиграл «Челси» (0:4), а «Зенит» остался ни с чем в матче с «Боруссией» (0:2).

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