Париж, , 14:52 — REGNUM Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом 29 октября сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

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Отмечается, что на фоне введения в стране карантина федерация приняла решение приостановить ряд турниров, среди которых и Кубок Франции.

Кроме того, сезон прерван в низших дивизионах чемпионата Франции и нескольких соревнованиях женских команд. При этом чемпионат Франции решено не останавливать: матчи Лиги 1 будут проводиться без зрителей.

Напомним, сезон 2019/20 во Франции из-за пандемии коронавируса не был доигран, а чемпионом был признан ПСЖ.