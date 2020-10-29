Москва, , 14:02 — REGNUM Молодым тренерам нужно поднять зарплату до 40−50 тыс. рублей в месяц. Об этом 29 октября заявила двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«Если поднять зарплаты тренеров до 40−50 тыс. рублей, будут очереди, будет жёсткий конкурс», — цитирует Исинбаеву ТАСС.

По её словам, сейчас много молодых людей и девушек хотят посвятить себя тренерской деятельности, но сегодняшняя ситуация не мотивирует их на это.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что молодые специалисты неохотно идут в тренеры из-за низких зарплат, которые в регионах составляют 25−27 тыс. рублей в месяц.

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