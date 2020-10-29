Сочи, Краснодарский край, , 13:35 — REGNUM Победительницей женского Кубка России по скелетону стала Елена Никитина. Турнир проходит на олимпийской санно-бобслейной трассе в Сочи.

По сумме двух заездов Никитина показала результат в 1 минуту 53,86 секунды. Второй стала Юлия Канакина (1.54,47). Замкнула тройку Алёна Фролова (1.54,75).

Напомним, Никитина является бронзовым призёром Олимпиады-2014. Кубок России является заключительным отборочным турниром на первые этапы Кубка мира, который начнётся 20 ноября в Латвии.