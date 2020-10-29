Ньон, Швейцария, , 12:57 — REGNUM Четыре футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

В список претендентов попали четыре форварда: Дуван Сапата («Аталанта»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») и Мойзе Кин (ПСЖ).

Сапата оформил дубль и спас «Аталанту» от поражения в матче с «Аяксом» (2:2). Фелиш также забил два гола и помог «Атлетико» обыграть «Ред Булл Зальцбург» (3:2).

Рашфорд сделал хет-трик в игре с «РБ Лейпциг» (5:0). Кин стал автором двух голов в матче с «Башакшехиром» (2:0).