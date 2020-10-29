Дортмунд, Германия, , 12:40 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил историческое достижение в Лиге чемпионов. Об этом 29 октября сообщает Sky Sports.

Холанд забил 12 голов в своих первых десяти матчах в Лиге чемпионов. Это лучший дебют в главном клубном турнире Европы.

20-летний норвежский форвард превзошёл достижение, ранее принадлежавшее трём игрокам: Симоне Индзаги, ранее выступавший за «Лацио», а также Гарри Кейн (Тоттенхэм) и Садио Мане (Ливерпуль). Они за 10 первых матчей забили по девять голов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Боруссия» обыграла «Зенит» со счётом 2:0. Один из голов забил Холанд.

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