Москва, 29 октября 2020, 11:52 — REGNUM На 69-м году жизни умер Давид Авдыш, бывший хореограф фигуриста Евгения Плющенко. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Причиной смерти стала болезнь, которая не называется.
Авдыш был тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Кроме того, он работал с группой Алексея Мишина, у которого тренировался Плющенко.
Он работал художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла.