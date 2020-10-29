Москва, , 11:52 — REGNUM На 69-м году жизни умер Давид Авдыш, бывший хореограф фигуриста Евгения Плющенко. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Причиной смерти стала болезнь, которая не называется.

Авдыш был тренером-хореографом сборной Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Кроме того, он работал с группой Алексея Мишина, у которого тренировался Плющенко.

Он работал художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла.