Белгород, , 11:32 — REGNUM Награждение игроков молодёжной хоккейной команды «Белгород» прошло 28 октября на арене «Оранжевый лёд» в областном центре. Спортсмены стали бронзовыми призёрами Первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги сезона 2019−2020 годов, сообщает пресс-служба мэрии.

В торжественной церемонии награждения приняли участие первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев, глава администрации города Юрий Галдун и председатель Президиума Белгородской региональной спортивной общественной организации «Федерация хоккея» Александр Пашков. Бронзовые медали и благодарственные письма администрации Белгорода получили все 14 игроков основного состава, тренеров команды отметили ещё и почётными грамотами администрации губернатора. В свою очередь спортсмены вручили мэру и вице-губернатору именные хоккейные майки.

В Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги 2019−2020 годов принимали участие 17 команд в двух дивизионах. МХК «Белгород» одержала 35 побед, 11 поражений и набрала 73 очка. Из-за пандемии коронавируса, руководство лиги приняло решение отменить плей-офф и подвести итоги сезона по общей турнирной таблице, где МХК «Белгород» расположился на третьей строчке.