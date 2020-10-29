Москва, , 11:19 — REGNUM Московское «Динамо» одержало 500-ю победу в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» на своём льду обыграло «Авангард» со счетом 3:2.

В составе «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (14), Оскар Линдберг (60) и Даниил Тарасов (63). У «Авангарда» дубль оформил Сергей Толчинский (36, 41).

Эта победа стала 500-й для «Динамо» в КХЛ, а также 200-й для главного тренера Владимира Крикунова во главе команды. По этому показателю он в ближайшее время может опередить Владимира Юрзинова (204).