Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру. Об этом 29 октября сообщает TMZ.

«Вы будете скучать по Хабибу, как по Макгрегору. Он вернётся. Ну, а я буду готов к этому», — сказал Фергюсон.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя он объявил о завершении карьеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фергюсон раскритиковал решение поместить Хабиба Нурмагомедова на первую строчку рейтинга UFC.

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