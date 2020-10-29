Турин, Италия, , 09:01 — REGNUM «Барселона» одержала победу в гостях над туринским «Ювентусом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 14-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, Лионель Месси записал на свой счёт результативную передачу. На 91-й минуте Месси реализовал пенальти.

Отметим, что форвард «Ювентуса» Альваро Мората забил в этом матче три гола, но все они были отменены из-за офсайда. Криштиану Роналду не играл из-за коронавируса.

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После двух туров «Барселона» набрала шесть очков и идёт на втором месте в турнирной таблице группы G. «Ювентус» с тремя очками занимает вторую строчку.

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