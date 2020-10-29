Брюгге, Бельгия, , 08:24 — REGNUM Бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с римским «Лацио» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Лацио» Хоакин Корреа. «Брюгге» сравнял счёт на 42-й минуте — пенальти реализовал хавбек Ханс Ваканен.

После двух туров обе команды набрали по четыре очка. «Лацио» идёт на первом месте в группе F, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

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