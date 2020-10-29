Дортмунд, Германия, , 08:14 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» проиграл дортмундской «Боруссии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе «Боруссии» голы забили полузащитник Джейдон Санчо, реализовавший пенальти на 78-й минуте, и нападающий Эрлинг Холанд на 91-й минуте.

Отметим, что за весь матч «Зенит» не нанёс ни одного удара в створ ворот соперников.

После двух туров «Боруссия» набрала три очка и идёт на третьем месте в группе F. «Зенит», не набравший очков, занимает четвёртую строчку.

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