Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» рассматривают вариант с подписанием контракта с разыгрывающим «Лейкерс» Рэджоном Рондо.

Согласно информации журналиста Марка Стейна, клуб предложит контракт игроку после открытия рынка свободных агентов в ноябре.

Напомним, что игрок, несмотря на действующее соглашение с «Лейкерс», имеет право выйти на рынок свободных агентов. На следующий сезон Рондо мог бы заработать 2,7 миллиона долларов.

«Лейкерс» постараются сохранить разыгрывающего в своем составе.