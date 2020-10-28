Минск, , 21:43 — REGNUM В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в очередной раз встретились минское и рижское «Динамо». Третья встреча команд в текущем сезоне завершилась победой «минчан» со счетом — 3:0. Матч прошел на стадионе «Минск-Арена».

В составе победителей голами отличились 23-летний защитник Бреннан Менелл и форвард Егор Шарангович, забросивший две шайбы.

Минское «Динамо» набрало 24 очка, что позволяет команде удерживать за собой четвертое место Западной конференции. «Рижане», набрав 7 очков, занимают последнюю строчку.