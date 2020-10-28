Солт-Лейк-Сити, США, , 21:16 — REGNUM Согласно информации портала ESPN, владельцы клуба НБА «Юты Джаз» семья Миллеров согласились продать клуб Райану Смиту, основателю компании Qualtricks, после 36 лет правления. Сумма продажи составит 1,6 миллиарда долларов, в нее будет также включен стадион команды в Солт-Лейк-Сити».

Райан Смит является ярым болельщиком «Юты», он родился и вырос в этом штате. Сделка в ближайшее время должна быть одобрена советом НБА.

В прошедшем сезоне «Юта Джаз» смогла выйти в плей-офф, где уступила в первом раунде «Денверу» со счетом 4:3 в серии.