Москва, , 20:52 — REGNUM Московский «Локомотив», согласно заявлениям портала «Р-Спорт», предложил полузащитнику Антону Миранчуку новый контракт.

«Железнодорожники» хотят обсудить новую сумму отступных, за которую игрок покинет клуб. Речь идет о сумме в размере 20 миллионов евро. Сообщается, что за полгода до истечения текущего соглашения между сторонами футболист сможет вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне Миранчук вышел в 14 матчах за «Локомотив», отличившись двумя голами.