Париж, , 19:56 — REGNUM 28 октября в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в рамках второго тура группы H Лиги Чемпионов 2020/21 будет разыгран матч между «Истанбулом ББ» и «Пари Сен-Жермен». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом.

Стартовые составы команд:

«Истанбул ББ»: Гюнок, Епуряну, Шкртел, Рафаэл, Болинголи-Мбомбо, Топал, Вишча, Кавечи, Тюрюч, Кривелли.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Кимпембе, Курзава, Перейра, Флоренци, Маркиньос, Эррера, Неймар, Ди Мария, Мбаппе, Кин.