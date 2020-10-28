Манчестер, Великобритания, , 18:23 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено подписать лидера «Милана» и национальной сборной Турции Хакана Чалханоглу, которого transfermarkt оценивает в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалханоглу принял участие в восьми матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что турецкий полузащитник может вернуться в «Байер-04». Летом 2017-го года «Милан» подписал Чалханоглу за 22 миллиона евро.