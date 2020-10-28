Москва, , 16:43 — REGNUM Футбольные арбитры Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы. Об этом 28 октября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в Российском футбольном союзе (РФС).

Претензии к арбитрам возникли после матча «Краснодар» — «Спартак», на котором Безбородов был главным судьёй, а Левников работал с системой видеоповторов VAR.

«Формально они отработали матч без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным», — приводит издание слова одного из источников в РФС.

Отмечается, что оба арбитра отстранены, к ним будут применены серьезные санкции.

Напомним, 24 октября «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 3:1. После игры гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил о предвзятом судействе. Сообщалось также, что судейство в этом матче вызвало возмущение в РФС.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФС возмущены судейством Безбородова в матче «Краснодар» — «Спартак»