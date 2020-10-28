Москва, , 16:23 — REGNUM На неопределённый срок перенесён матч чемпионата России по волейболу между «Локомотивом» (Новосибирск) и «Белогорьем» (Белгород). Об этом 28 октября сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Белгородский клуб отстранён от участия в соревнованиях и тренировках на 14 дней в связи с предписанием управления Роспотребнадзора по Белгородской области.

Матч должен был пройти 31 октября в Новосибирске. Время и место проведения встречи будет определено позднее.

В середине октября «Локомотив» и «Белогорье» ушли на двухнедельный карантин из-за коронавируса.