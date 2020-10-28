Москва, , 16:12 — REGNUM Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, заявил, что бывший игрок сборной России Роман Широков опасен для окружающих. Об этом 28 октября сообщает Sport24.

«Я воспринимаю Широкова как неадекватного человека. Это человек, опасный для окружающих», — сказал Островский.

Напомним, в августе Широков избил арбитра Данченкова во время любительского матча. На видео инцидента видно, как Широков ударил рукой в лицо судьи после того, как тот показал ему красную карточку. После этого Данченков упал, а Широков ударил его ногой.

В отношении Широкова было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). При этом сторона потерпевшего считает, что это было покушением на убийство.

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