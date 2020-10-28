Дортмунд, Германия, , 15:44 — REGNUM Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии». Об этом 28 октября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в немецком клубе.

«За ним не в первый раз следят, но на этот раз речь идёт о детальном изучении возможности купить игрока», — сказал источник.

Отмечается, что маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода Кварацхелии уже этой зимой. Но при этом консультации идут уже больше месяца.

Напомним, в 2019 году Кварацхелия стал игроком московского «Локомотива», а затем перешёл в «Рубин». В текущем сезоне он сыграл 12 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.