Лондон, , 15:39 — REGNUM В «Формуле-1» с 2023 года может быть введён потолок зарплат для пилотов. Об этом 28 октября сообщает Daily Mail.

Отмечается, что команды «Формулы-1» предварительно согласились на введение потолка зарплат. Его размер составит £22 млн в год. Это решение должно быть одобрено Международной автомобильной федерацией (FIA).

При этом введение потолка зарплат не скажется на большинстве пилотов «Формулы-1». Из всех команд только «Мерседес» и «Феррари» тратят на зарплаты гонщиков более £35 млн в год.

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