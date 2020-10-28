Санкт-Петербург, , 13:10 — REGNUM Баскетбольная Евролига определила даты матчей российского «Зенита» с испанской «Валенсией» и итальянским «Миланом». Об этом 28 октября сообщает пресс-служба лиги.

Матч «Зенита» с «Валенсией» состоится 8 декабря в Испании, с «Миланом» — 11 ноября в Санкт-Петербурге.

Матч «Зенита» и «Валенсии» в рамках четвёртого тура Евролиги должен был пройти 15 октября, но был отменён из-за карантина в российской команде. «Зениту» засчитали техническое поражение, но позже это решение отменили. Встреча с «Миланом» в рамках пятого тура должна была пройти 22 октября.