Москва, , 12:52 — REGNUM Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова планирует вновь переизбираться на этот пост. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

«Я планирую переизбираться на пост президента. Пока ещё есть силы всю эту махину на себе тащить», — сказала Винер-Усманова.

Отчётно-выборная конференция ВФХГ должна пройти 11 декабря.

Винер-Усманова возглавляет организацию с 2008 года. В 2016 году её переизбрали на этот пост.

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