Москва, 28 октября 2020, 12:49 — REGNUM Выборы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) состоятся 11 декабря. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба организации.
Выборы будут проходить дистанционно. Кроме главы ВФХГ, переизберут исполнительного директора, вице-президентов и других членов организации.
Кроме того, федерация планирует внесение изменений и дополнений в устав ВФХГ.
Напомним, действующим президентом ВФХГ является Ирина Винер-Усманова, которая возглавляет её с 2008 года.