Москва, , 11:49 — REGNUM Экс-наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР).

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"Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник», — цитирует ТАСС представителя ФГР.

В августе 2019 года Трефилов ушёл с поста главного тренера женской сборной России по гандболу по состоянию здоровья — перед этим он перенёс операцию на сердце.

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