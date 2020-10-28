Москва, 28 октября 2020, 11:49 — REGNUM Экс-наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов госпитализирован после заражения коронавирусом. Об этом 28 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию гандбола России (ФГР).
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"Евгений Васильевич Трефилов госпитализирован с коронавирусом в одну из московских клиник», — цитирует ТАСС представителя ФГР.
В августе 2019 года Трефилов ушёл с поста главного тренера женской сборной России по гандболу по состоянию здоровья — перед этим он перенёс операцию на сердце.
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