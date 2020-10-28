Цюрих, Швейцария, 28 октября 2020, 09:56 — REGNUM Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусом. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба организации.
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Результат теста на коронавирус у Инфантино оказался положительным. У 50-летнего главы ФИФА присутствуют лёгкие симптомы заболевания. Он ушел на самоизоляцию.
Напомним, Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера.