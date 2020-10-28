Москва, , 09:52 — REGNUM Победа «Баварии» над «Локомотивом» получилась тяжёлой. Об этом 27 октября заявил полузащитник мюнхенского клуба Йозуа Киммих в эфире DAZN.

«По-настоящему тяжелая победа. Мы играли неплохо, но мы должны были закончить все раньше», — сказал Киммих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» проиграл «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2. Киммих забил победный мяч.

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