Бергамо, Италия, , 09:43 — REGNUM Итальянская «Аталанта» сыграла вничью с нидерландским «Аяксом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В первом тайме «Аякс» забил два гола. Отличились Душан Тадич (30), реализовавший пенальти, и Лассина Траоре (38). «Аталанта» смогла отыграться во втором тайме благодаря дублю Дувана Сапаты (54, 60).

После двух туров «Аталанта» набрала четыре очка и идёт на втором месте в группе D. «Аякс» с одним очком занимает третью строчку.

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