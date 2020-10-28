Ливерпуль, Великобритания, , 09:34 — REGNUM «Ливерпуль» одержал победу над датским «Мидтьюлланном» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе английского клуба голы забили Диогу Жота (55) и Мохамед Салах, реализовавший пенальти (93).

После двух туров «Ливерпуль» набрал шесть очков и идёт на первом месте в группе D. «Мидтьюлланн», не набравший очков, занимает четвёртую строчку.

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