Марсель, Франция, , 08:51 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу в гостях над «Марселем» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе английского клуба голы забили Ферран Торрес (18), Илкай Гюндоган (76) и Рахим Стерлинг (81).

После двух туров «Манчестер Сити» набрал шесть очков и идёт на первом месте в группе С. «Марсель», не набравший очков, занимает четвёртую строчку.

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