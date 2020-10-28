Мёнхенгладбах, Германия, , 08:36 — REGNUM Мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с мадридским «Реалом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

К середине второго тайма «Боруссия» вела в счёте с разницей в два мяча. Дубль оформил нападающий Марку Тюрам (33, 58).

«Реалу» удалось уйти от поражения в конце матча. На 87-й минуте Карим Бензема сократил отставание, а на 93-й минуте Каземиро сравнял счёт.

После двух туров «Боруссия» набрала два очка и идёт на втором месте в группе В. «Реал» с одним очком занимает четвёртую строчку.

Читайте также: Дубль Фелиша принёс «Атлетико» победу над «Ред Булл Зальцбург»