Мадрид, , 08:24 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 29-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Атлетико» Маро Льоренте. Однако «Ред Буллу» удалось отыграться и выйти вперёд: сначала гол забил хавбек Доминик Собослаи, а затем защитник «Атлетико» Фелипе отметился автоголом.

Победу «Атлетико» принёс дубль нападающего Жоау Фелиша, который отличился на 52-й и 85-й минутах.

После двух туров «Атлетико» набрал три очка и идёт на втором месте в группе А. «Ред Булл» с одним очком занимает четвёртую строчку.

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