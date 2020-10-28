Москва, , 08:13 — REGNUM Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 13-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Баварии» Леон Горетцка, пробивший головой после навеса Бенжамена Павара.

«Локомотив» смог сравнять счёт на 70-й минуте, отличился хавбек Антон Миранчук, замкнувший прострел Зе Луиша.

Победу «Баварии» принёс мяч полузащитника Йозуа Киммиха, который на 79-й минуте точно пробил в угол ворот с линии штрафной.

После двух туров «Бавария» набрала шесть очков и идёт на первом месте в группе А. «Локомотив» с одним очком занимает третью строчку.

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