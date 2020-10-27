Детройт, США, , 23:28 — REGNUM Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, арбитраж присудил форварду «Детройт Ред Уингз» однолетний контракт с зарплатой в размере 3,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист установил личный рекорд по результативности за сезон. Он набрал 48 (21+27) очков в 71 матче регулярного чемпионата.

Напомним, что ранее «Детройт» не смог договориться с игроком о новом контракте. Бертуцци обратился в арбитраж в статусе ограниченно свободного агента.