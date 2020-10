Нур-Султан, , 18:46 — REGNUM 27 октября в рамках второго тура Betway Nine to Five 5 Virtus.pro одержали крупную победу над польской командой Izako Boars со счетом 2:0 на картах Train (16:2) и Inferno (16:5).

MVP встречи был признан Тимур «buster» Тулепов, набравший статистику 37−16.

Одержав вторую победу подряд и набрав 6 очков, Virtus.pro заняли первую строчку в группе A. Izako Boars с тремя баллами опустились на 11-е место.