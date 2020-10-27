Хельсинки, , 16:42 — REGNUM 27 октября в рамках первого тура группы B онлайн-турнира по CS: GO Elisa Invitational 2, по итогам которого будут отобраны две команды на BLAST Premier Fall 2020 Showdown, встретились HAVU и Dignitas. Игра завершилась победой финнов на карте Nuke со счетом 16:5.

MVP встречи был признан экс-игрок ENCE Сами «xseveN» Лаасанен, набравший статистику 19−8.

Во втором туре HAVU встретятся с GODSENT в матче за выход в плей-офф. Dignitas будут бороться за выживание с Lyngby Vikings.