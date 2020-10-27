Сочи, Краснодарский край, , 15:52 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Берестовская исполнила два четверных тулупа на этапе Кубка России в Сочи. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, что первый из двух четверных прыжков Берестовская выполнила в каскаде с двойным тулупом, а второй спортсменка не докрутила, но приземлила.

Берестовская получила 137,77 балла, из которых 76,43 — за технику.

12-летняя Берестовская является серебряным призером первенства России 2020 года среди фигуристок младшего возраста (в старшей возрастной группе). Она тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова.

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