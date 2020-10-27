Париж, , 14:24 — REGNUM Французский ПСЖ заинтересован в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера. Об этом 27 октября сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что руководство ПСЖ связывалось с Зиданом, который в настоящее время является главным тренером мадридского «Реала». Сейчас наставником ПСЖ является немецкий специалист Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить Зидана после поражений от «Кадиса» (0:1) в чемпионате Испании и «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов.