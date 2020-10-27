Ростов-на-Дону, , 13:58 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку судейству в матче с «Химками». Об этом 27 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Ростов» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС дать оценку решению арбитра Василия Казарцева в эпизоде с удалением Романа Ерёменко.

На 71-й минуте матча Ерёменко был удалён с поля. После этого «Химки» забили два гола и выиграли со счётом 2:0.

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