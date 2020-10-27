Махачкала, , 13:12 — REGNUM Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан после боя с Джастином Гэтжи. Об этом 27 октября сообщается на официальной странице правительства республики в Instagram.

Отмечается, что Хабиба в аэропорту Махачкалы встретил министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи, защитив в третий раз титул чемпиона UFC. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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