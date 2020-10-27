Москва, , 13:01 — REGNUM Точной даты встречи Владимира Путина с Хабибом Нурмагомедовым пока нет. Об этом 27 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенных дат каких-то нет», — сказал Песков.

Он добавил, что президент действительно сказал, что обязательно встретится с Нурмагомедовым, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 25 октября Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой.

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