Казань, , 12:43 — REGNUM Нападающий казанского «Ак Барса» Виктор Тихонов может перейти в московский «Спартак». Об этом 27 октября сообщает «Спорт Бизнес Online».

По информации издания, «Ак Барс» готовит обмен со «Спартаком».

Сезон 2019/20 Тихонов начинал в санкт-петербургском СКА, но провёл всего девять матчей, забросив одну шайбу. В ноябре 2019 года его обменяли в «Ак Барс», где он забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач в 27 матчах.

В нынешнем сезоне Тихонов набрал забросил три шайбы в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ.