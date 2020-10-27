Москва, , 11:11 — REGNUM Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, такое решение приняла антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD). Об этом 27 октября сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

«Решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня», — цитирует Панича ТАСС.

CAS ADD аннулировала результаты Устюгова за период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14. Согласно этому решению, Устюгов лишится двух медалей Олимпиады-2010 в Ванкувере (индивидуального золота в масс-старте и командной бронзы в эстафете), а также командного золота в эстафете на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Ранее сообщалось, что CAS отложил рассмотрение апелляции по Устюгова из-за пандемии коронавируса.

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