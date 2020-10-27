Лас-Вегас, США, , 10:45 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий. Об этом 27 октября сообщает TSN.

Нурмагомедов сместил на второе место американца Джона Джонса, который является чемпионом полутяжелого веса.

Соперник Хабиба по последнему бою Джастин Гэтжи потерял три позиции и опустился с седьмого на 10-е место.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов победил Гэтжи на турнире UFC 254 и в третий раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. При этом он обратился к UFC с просьбой поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.

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