Барселона, Испания, , 09:53 — REGNUM Арбитр, отвечавший за систему видеоповторов VAR на матче чемпионата Испании «Барселона» — «Реал», рекомендовал главному судье не назначать пенальти в ворота каталонского клуба. Об этом 27 октября сообщает Sport.es.

По информации издания, VAR-ассистент Хосе Санчес Мартинес рекомендовал главному арбитру Хуану Мунуэре не назначать пенальти после падения защитника «Реала» Серхио Рамоса в штрафной площади «Барселоны».

Отмечается, что Мартинес указал Мунуэре на то, что Рамос первым нарушал правила на защитнике «Барселоны» Клемане Лангле, поэтому пенальти не мог быть назначен.

Тем не менее, Мунуэра не прислушался к совету помощника и принял решение назначить 11-метровый в ворота «Барселоны», усмотрев, что Лангле тянул Рамоса за футболку.

В связи с этим «Барселона» намерена запросить аудиозапись переговоров между арбитров, чтобы выяснить, что именно произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» подала жалобу на судейство в матче с «Реалом» (1:3).

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