Мадрид, , 09:24 — REGNUM «Леванте» сыграл вничью с «Сельтой» в матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 48-й минуте матча счёт открыл нападающий «Леванте» Рохер Марти, реализовавший пенальти. Спустя четыре минуты защитник «Сельты» Серхио Каррейра восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Леванте» занимает 19-е место в чемпионате Испании, в активе команды четыре очка после шести туров. «Сельта» идёт на 17-м месте с шестью очками после семи матчей.