Бернли, Великобритания, , 08:51 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Бёрнли» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, пробивший головой после скидки Гарри Кейна при розыгрыше углового.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ, в активе команды 11 очков после шести матчей. «Бёрнли» идёт на 18-м месте с одним очком.

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